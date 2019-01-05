مسؤول بالخرطوم: (4) سلع أساسية تمتص يومياً (200) مليار

قال مدير القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم د. عادل عبدالعزيز، أن(4) سلع أساسية أصبحت الآن مصدراً لامتصاص السيولة، ووصفها بـ”ممتصات السيولة” بالسوق .

وذكر عبدالعزيز خلال اللقاء الشهري لرئيس الوزراء ضمن أعمال (المبادرة السودانية لدعم الحلول الاقتصادية) أن سلعة الدقيق تمتص نحو (55) مليار جنيه بـ”القديم” يومياً، قيمة (100) ألف جوال دقيق تنتج يومياً بعد خصم دعم الحكومة بواقع (680) جنيهاً للجوال .

وأضاف: “محطات الوقود تبلغ مبيعاتها اليومية نحو (100) مليار جنيه، وشركات الاتصالات نحو (50) مليار جنيه يومياً” ،وأردف: “مشتريات السكر تقدر بـ(20) مليار جنيه، وجملة مبيعات هذه السلع تقدر ب(220) مليار جنيه يومياً” .

وطالب وبحسب صحيفة التيار، رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم بإلزام الوكلاء بتوريد مبيعاتهم من السلع نقداً للبنوك للمساهمة في حل مشكلة السيولة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)