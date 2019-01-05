الجنيه السوداني يواصل السقوط أمام العملات الأجنبية اليوم السبت 1/5/2019.. "إنفوجراف"

افتتحت تعاملات الاسبوع الحالي في الاسواق الموازية بصعود اضافي للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم السبت. وفي التفاصيل ، صعد سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في السوق السوداء، وسط الخرطوم في مستهل التعاملات الصباحية بعدما استقر يوم امس بسبب الاحتجاجات وتوقف التعاملات بشكل كبير . واليكم أسعار العملات الأجنية أمام الجنيه السوداني اليوم السبت الموافق 5/1/2019:-

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