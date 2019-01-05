عاجل.. السعودية تحذر مواطنيها في الهند

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تحذيراتها لمواطنيها من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أطلق القنصلية العامة للمملكة في مومباي بالهند، تحذيراً للمواطنين السعوديين " من المظاهرات والأحداث التي تشهدها مدينة كوتشي في ولاية كيرلا جنوب الهند".

ودعت القنصلية السعوديين في الهند إلى "أخذ الحيطة والحذر وتجنب مواقع الاحتجاجات".

وقالت القنصلية في بيان لها: "نظرا لما تشهده مدينة كوتشي في ولاية كيرالا جنوب الهند من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية، فإن القنصلية تأمل من جميع المواطنين الموجودين في المنطقة اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، والبقاء في أماكن إقامتهم متى ما كانت آمنة، وذلك حتى زوال هذه الأحداث".

وبحسب وكالة "رويترز"، تشهد المنطقة احتجاجات لقيام امرأتان هنديتان بالدخول إلى معبد ساباريمالا الهندوسي، بولاية كيرالا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الماضي.

وبذلك خالفت المرأتان "حظرا يعود إلى قرون مما يثير المخاوف من رد فعل عنيف من جماعات هندوسية محافظة".

دافع رئيس وزراء الولاية عن الأمر قائلا: "أوضحت مسبقا أن الحكومة ستوفر الحماية إذا سعت النساء لدخول المعبد".

ودافعت حكومة الولاية عن قرارها بحماية النساء إذا قررن دخول المعبد مشيرة إلى أن هذه مسألة حقوق مدنية.

وحذرت أحزاب يسارية هندية من وقوع احتجاجات على ذلك الأمر.