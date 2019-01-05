احتجاجات السودان : السلطات تطلق سراح مراسل العربية بعد التحقيق معه

أطلقت السلطات السودانية سراح مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” سعد الدين حسن بعد استدعائه في وقت سابق للتحقيق معه على خلفية تغطيته للأحداث في السودان.

وأشار سعد الدين، في تغريدة على “تويتر” عقب الإفراج عنه، إلى أنه تم التحفظ على هاتفه الخاص ورخصة العمل الصحافية الخاصة به، وطلبت منه السلطات الحضور صباح اليوم التالي لاستكمال التحقيق.

وأضاف أنه اضطر للانتظار نحو 8 ساعات دون تهمة أو إجراء قانوني، ليتم بعد ذلك التحقيق معه لمدة 5 دقائق، وُجهت له خلالها أسئلة تتعلق بتغطية الاحتجاجات.

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