اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم السبت 5 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم السبت 5 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الرأي العام

معتز لن نجامل في أية حالة فساد مهما كان حجمها أو من يقف خلفها

ترتيبات لعزل غازي عن تحالف 2020

مستشفى الذرة: مجانية علاج السرطان مستمرة

صحيفة أخبار اليوم

معتز موسى: أتابع بنفسي قضايا الفساد ولن أذكر الأسماء والقانون يمنع التشهير

“أخبار اليوم” ترصد الحوار التلفزيوني مع رئيس الوزراء وردوده على أسئلة المواطنين حول الخدمات ومحاربة القطط السمان

الصحة تنفي توقف العلاج المجاني لمرضى السرطان

صحيفة الدار

رئيس الوزراء: المعاملات المالية والمحسوبية وراء الفساد بالبلاد

الناشطة في مجال حقوق الطفل سلافة بسطاوي في ذمة الله

كاميرا مراقبة بمطار الخرطوم تضبط رجلاً وزجته باخذ شيلة

لبناني يطلق النار على عامل سوداني يعمل في محطة بنزين

أمام مسجد يشن هجوماً على متبدلي الشيكات بأموال ناقصة

اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحانا العلم في حياتنا للأساس والتربية الإسلامية للثانوي

التيار

“التيار” تكشف خفايا إعفاء وزير الصحة الاتحادي والوكيل

رئيس الوزراء: فئة الـ”100″ في يناير و”200″ جنيه الشهر المقبل

العثور على طبيب مناوب بمستشفى بحري ميتًا داخل حمام

مسؤول بالخرطوم:”4″ سلع أساسية تمتص يوميًا “200” مليار

برلماني يقترح تخصيص بطاقات آلية لصرف الوقود

وزير الداخلية في مواجهة البرلمان بسبب الاحتجاجات

السوداني

معتز: انفراج أزمة السيولة نهاية يناير

ترتيبات لعزل غازي من تحالف قوى2020

الشرطة: تجمعات محدودة بالخرطوم تفرقت دون خسائر

الخرطوم تستعد لإطلاق أكبر مشروع لتخطيط القرى بالولاية

الجيش: سنتصدى لأي عدوان خارجي على البلاد

الداخلية: قواتنا ساهرة لمراقبة المندسين والمخربين

جوبا: الاحتجاجات في السودان لن تؤثر على اتفاق سلام الجنوب

الشرطة تحقق في مقتل نظامي على يد زميله بـ”كوبري” كوستي

آخر لحظة

معتز: المحسوبية وراء الفساد ونواجه حربًا لخنق الاقتصاد

الحكومة:”40%” من مواطني الخرطوم يحتاجون لدعم

زيادات جديدة في أسعار وقود الطائرات

الدستورية تؤيد تنفيذ الإعدام بحق”3″ نظاميين

والي شرق دارفور يحذر من انزلاق البلاد في الفوضى

استئناف الدراسة في الشمالية غدًا

الصيحة

“الاتحادي المسجل” يدفع بخطاب لفصل إشراقة محمود من البرلمان

الحكومة والمعارضة بدولة الجنوب توقعان على مذكرة تفاهم لحفظ الأمن

الداخلية: قواتنا جاهزة للتصدي لأي عمليات تخريب

الشرطة: الخرطوم شهدت تجمعات طفيفة تفرقت تلقائيًا

شركات تستنكر تحديد”75″ جنيهًا لدولار وقود الطائرات

الانتباهة

“الانتباهة” تنشر صورًا حصرية لضحايا مجزرة منجم تشاد

العصور على ضابط شرطة مشنوقًا بالفاشر

متمردون يستولون على قاعدة عسكرية قرب جوبا

رئيس الوزراء:”60%” من سكان العاصمة مقتدرون

ارتفاع معدلات زواج”الطفلات” في جنوب دارفور

فرض ضرائب باهظة ورسوم على المحاصيل بالقضارف

الجريدة

الشرطة تفرق تظاهرة بودنوباي بعد مغادرة المهدي مسجد السيد عبد الرحمن

رئيس الوزراء” المعاملات المالية والمحسوبية وراء الفساد

منبر السلام العادل: حق التظاهر مكفول بموجب الدستور

د.النور حمد: خرج الشارع بنفسه من غير قائد وهذا وضع وجب التعاطي معه بأفق جديد

شركة سودانية تركية لإنشاء مصنع للمحولات وأبراج خطوط نقل الكهرباء

تشريعي الشمالية يجيز موازنة الولاية

أحزاب الجزيرة تدين التخريب والانسلاخ من الحكومة

اليوم التالي

البشير: تلقينا نصائح بالتطبيع مع إسرائيل لتنصلح أحوال السودان

قنصل السودان بالقاهرة لـ”اليوم التالي”: ملف المعدنين لم يبرح مكانه

احتجاجات في أحياء متفرقة بالخرطوم والشرطة تؤكد هدوء الأحوال

منبر السلام العادل يطالب الحكومة بعمل إصلاحات اقتصادية عاجلة

هارون يحذّر من استغلال الأزمة الاقتصادية لمصلحة قطاع دون آخر

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