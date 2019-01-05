وفاة طبيب بمستشفى بحري في ظروف غامضة والعثور على جثته في الحمام

كشفت إدارة مستشفى بحري ، العثور على الطبيب المناوب (م،ع،ح) نائب اختصاصي تخدير ميتاً داخل حمام العمليات بحوادث المستشفى ، وتم التبليغ ، ورفض ذويه التشريح وتم تسليمهم الجثة .

وأكد مصدر طبي أن الطبيب المتوفى عمل طبيباً مداوماً ليلة الجمعة ، بحوادث مستشفى بحري التعليمي وصباح أمس الجمعة بحسب صحيفة المجهر حوالي الساعة التاسعة صباحاً ظل هاتفه صامتاً وتم العثور عليه داخل حمام الحوادث جثة هامدة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)