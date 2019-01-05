*معتز موسى : أتابع بنفسي قضايا الفساد ولن أذكر الأسماء والقانون يمنع التشهير
*(أخبار اليوم) ترصد الحوار التلفزيوني مع رئيس الوزراء وردوده على أسئلة المواطنين حول الخدمات ومحاربة القطط السمان .
* معتز موسى : الآن كمية الدقيق الموزعة بالخرطوم والولايات أكثر من كافية .
*الصحة تنفي توقف العلاج المجاني لمرضى السرطان .
*القيادات الأمنية : ولاية الجزيرة آمنة ومستقرة .
*الهلال يعود بانتصار كبير من بورتسودان والمريخ يتأهب لمواجهة هلال التبلدي بالأبيض .
الوطن:
*رئيس الوزراء: أزمة الخبز انتهت و “السيولة” إلى انفراج وشيك
*برلماني يقترح بطاقات آلية لصرف الوقود منعاً للتهريب
*اتجاه لعزل غازي صلاح الدين عن تحالف 2020
المجهر السياسي:
*وزارة الداخلية: قواتنا ساهرة لمراقبة المندسين والمخربين
*وفاة طبيب بمستشفى بحري في ظروف غامضة والعثور على جثته في الحمام
الإنتباهة:
*(الإنتباهة) تنشر صوراً حصرية لضحايا مجزرة منجم تشاد
*العثور على ضابط شرطة مشنوقاً بالفاشر
*متمردون يستولون على قاعدة عسكرية قرب جوبا
آخر لحظة:
*معتز: المحسوبية وراء الفساد ونواجه حرباً لخنق الإقتصاد
*الحكومة: 40% من مواطني الخرطوم يحتاجون لدعم
*زيادات في أسعار قود الطائرات
*الدستورية تؤيد تنفيذ الاعدام بحق (3) نظاميين
السوداني:
*معتز: إنفراج أزمة السيولة نهاية يناير
*ترتيبات لعزل غازي من تحالف قوى 2020
*خطاب للبرلمان لفصل إشراقة سيد محمود
*الشرطة: تجمعات محدودة بالخرطوم تفرقت دون خسائر
التيار:
*(التيار) تكشف خفايا إعفاء وزير الصحة الإتحادي والوكيل
*رئيس الوزراء: فئة الـ(100) في يناير و(200) جنيه الشهر المقبل
*العثور على طبيب مناوب بمستشفى بحري ميتاً داخل الحمام
*مسؤول بالخرطوم: (4) أسابيع تمتص يومياً (200) مليار
الرأي العام:
*معتز لن نجامل في أية حالة فساد مهما كان حجمها أو من يقف خلفها
ترتيبات لعزل غازي عن تحالف 2020
مستشفى الذرة: مجانية علاج السرطان مستمرة
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة السبت 05 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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