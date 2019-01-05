عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة السبت 05 يناير 2019م

أخبار اليوم:

*معتز موسى : أتابع بنفسي قضايا الفساد ولن أذكر الأسماء والقانون يمنع التشهير

*(أخبار اليوم) ترصد الحوار التلفزيوني مع رئيس الوزراء وردوده على أسئلة المواطنين حول الخدمات ومحاربة القطط السمان .

* معتز موسى : الآن كمية الدقيق الموزعة بالخرطوم والولايات أكثر من كافية .

*الصحة تنفي توقف العلاج المجاني لمرضى السرطان .

*القيادات الأمنية : ولاية الجزيرة آمنة ومستقرة .

*الهلال يعود بانتصار كبير من بورتسودان والمريخ يتأهب لمواجهة هلال التبلدي بالأبيض .

الوطن:

*رئيس الوزراء: أزمة الخبز انتهت و “السيولة” إلى انفراج وشيك

*برلماني يقترح بطاقات آلية لصرف الوقود منعاً للتهريب

*اتجاه لعزل غازي صلاح الدين عن تحالف 2020

المجهر السياسي:

*وزارة الداخلية: قواتنا ساهرة لمراقبة المندسين والمخربين

*وفاة طبيب بمستشفى بحري في ظروف غامضة والعثور على جثته في الحمام

الإنتباهة:

*(الإنتباهة) تنشر صوراً حصرية لضحايا مجزرة منجم تشاد

*العثور على ضابط شرطة مشنوقاً بالفاشر

*متمردون يستولون على قاعدة عسكرية قرب جوبا

آخر لحظة:

*معتز: المحسوبية وراء الفساد ونواجه حرباً لخنق الإقتصاد

*الحكومة: 40% من مواطني الخرطوم يحتاجون لدعم

*زيادات في أسعار قود الطائرات

*الدستورية تؤيد تنفيذ الاعدام بحق (3) نظاميين

السوداني:

*معتز: إنفراج أزمة السيولة نهاية يناير

*ترتيبات لعزل غازي من تحالف قوى 2020

*خطاب للبرلمان لفصل إشراقة سيد محمود

*الشرطة: تجمعات محدودة بالخرطوم تفرقت دون خسائر

التيار:

*(التيار) تكشف خفايا إعفاء وزير الصحة الإتحادي والوكيل

*رئيس الوزراء: فئة الـ(100) في يناير و(200) جنيه الشهر المقبل

*العثور على طبيب مناوب بمستشفى بحري ميتاً داخل الحمام

*مسؤول بالخرطوم: (4) أسابيع تمتص يومياً (200) مليار

الرأي العام:

*معتز لن نجامل في أية حالة فساد مهما كان حجمها أو من يقف خلفها

ترتيبات لعزل غازي عن تحالف 2020

مستشفى الذرة: مجانية علاج السرطان مستمرة

