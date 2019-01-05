افتتحت تعاملات الاسبوع الحالي في الاسواق الموازية بصعود اضافي للعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم السبت وفق مصادر موقع اخبار السودان .
وفي التفاصيل ، صعد سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في السوق السوداء وسط الخرطوم في مستهل التعاملات الصباحية بعدما استقر يوم امس بسبب الاحتجاجات وتوقف التعاملات بشكل كبير .
ووفق بيانات اخبار السودان فقد صعد الدولار الامريكي للتعاملات النقدية ليبلغ 56جنيها مقابل 66جنيها للتعاملات البنكية .
وبدا صعود العملات الاجنبية منذ الاربعاء الماضي عقب تصريحات سلبية لمحافظ البنك المركزي السوداني حول الوديعة القطرية بعدما كان قد تراجعت العملات منذ تاريخ ٢٠ديسمبر بنسبة قياسية حيث هبط الدولار الى 50جنيها من مبلغ 80جنيها .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 05\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|56.00 جنيه
|الريال السعودي
|14.80جنيها
|الدرهم الاماراتي
|17.00جنيها
|اليورو
|63.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|70.00جنيه
|الجنية المصري
|3.10 جنيه
|الريال القطري
|15.00 جنيه
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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 5\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|66
|الريال السعودي
|17.40
|الدرهم الاماراتي
|19
|اليورو
|68
|الجنيه الاسترليني
|73
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه السوداني يواصل التراجع مقابل سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت 5 يناير 2019م في السوق السوداء السودان (صرف نقدا وشيكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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