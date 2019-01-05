أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال يغتال العرباوية بأحلى رباعية * أطهر يفتتح بطريقة ذكية.. شيبوب يحرز من جزائية.. بشه يسجل بيسارية وأمبومبو يختتم برأسية * ماهر ينهي أسطورة الشباك النظيفة للأزرق.. والزعفوري يفتح ملف ود هاشم وموكورا من بورتسودان * تطورات خطيرة في الملف القانوني لمجلس المريخ * النمور تقبض على الشرطة.. مورينهو يودع.. وبعثة الأحمر تغادر اليوم للأبيض لمواجهة أزرق شيكان صحيفة الصدى: * المحامي التركي يطلب من (كاس) إمهال المريخ عشرة أيام للسداد * المريخ يغادر إلى الأبيض صباح اليوم والزلفاني يعتمد على سلاح الهجوم الكاسح * مجلس المريخ: لم يصلنا أي طلب رسمي لشراء الغربال غير عرض إماراتي بـ(200) ألف درهم * الأهلي شندي يهزم الشرطة ويتسبب في استقالة محمد الطيب * الاتحاد العام يكشف تفاصيل أزمة قصايب والأهلي شندي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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