سلطات السودان تطلق سراح مراسل "العربية" بعد التحقيق معه

أطلقت السلطات السودانية سراح مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" الزميل سعد الدين حسن بعد استدعائه في وقت سابق للتحقيق معه على خلفية تغطيته للأحداث في السودان.
وأشار الزميل سعد الدين، في تغريدة على "تويتر" عقب الإفراج عنه، أنه تم التحفظ على هاتفه الخاص ورخصةِ العمل الصحافية الخاصة به، وطلبت منه السلطات الحضور صباح اليوم التالي لاستكمال التحقيق.
وأضاف أنه اضطر للانتظار لنحو 8 ساعات دون تهمة أو إجراء قانوني، ليتم بعد ذلك التحقيقُ معه لمدة 5 دقائق، وُجهت له خلالها أسئلة تتعلق بتغطية الاحتجاجات.
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