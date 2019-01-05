امرأة تقود ميليشيات فى جنوب السودان.. تعرف على التفاصيل

كشف رئيس هيئة الاركان بالجيش الشعبي بدولة جنوب السودان الجنرال قبريال جوك عن وجود مليشيات مسلحة جديدة في منطقة "ياي" بولاية وسط الاستوائية تقودها امرأة وتسمى بالقائدة لكن المعلومات الاستخبارية لم تتأكد بعد من هوياتها او من يساندها.
وقال الجنرال قبريال ان الوضع في "ياي" اصبح مقلقاً للغاية حيث ترصد معلوماتهم عن وجود اشتباكات على الارض مع انعدام الامن .
من جانبه قال الناطق باسم الجيش الحكومي اللواء لول روي كوانغ ان الاستخبارات العسكرية لاتزال تجمع معلومات حول المليشيا الجديدة التي تقودها امرأة، وأضاف انه ليس لديه اي معلومات سوى ان هناك امرأة تقود تلك المليشيا المتمردة الحديثة التكوين في ياي.
وتابع: لا نعلم خلفيتها او مؤهلاتها العلمية او من اين اتت ، مؤكداً ان هذه المليشيا كان يعتقد انها تابعة لجبهة الخلاص الوطني التي يقودها توماس سيريلو لكن اتضح لاحقاً انها ليست على علاقة بالجبهة، وقال اللواء لول انهم يحاولون معرفة من يدعم تلك السيدة.
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