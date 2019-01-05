عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 5 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح

اخبار السودان ينشر أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم السبت 5 يناير 2019م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم , يمكنك زيارة كل خبر ومعرفة تفاصيله بالنقر على العنوان

عناوين سياسية:

احتجاجات السودان : وزير الداخلية يقدم بيانا مفصلا للبرلمان حول الاحداث الاخيرة

مبارك الفاضل: معتز موسى يواجه هجوماً من ذات القيادات التي نصبت الكمين لبكري

وزير الداخلية في مواجهة البرلمان بسبب الاحتجاجات

جنوب السودان : امرأة تقود مليشيا متمردة حديثة التكوين في منطقة ياي

بخاري بشير يكتب غازي صلاح الدين..البحث عن (زعامة زائفة)!!

جنوب السودان: مقتل 19 شخصا في هجوم لمتمردين على منطقة جوروم

احتجاجات السودان : الشرطة تفرّق متظاهرين في أم درمان

زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى ولاية نهر النيل

“البشير” : أنا ابن عامل واشتغلت “طُلبة” ووزعت اللبن

ترتيبات لعزل غازي صلاح الدين عن تحالف قوى ٢٠٢٠

“معتز موسى” : نعيش في مشكلة ما عندها سبب ومعالجتها في يد الشباب

“الرئيس” يرد على “غازي” و”مبارك الفاضل” : ماعايزين ناس لمن تسخن يمرقوا

الوطني: المنسحبون جزء من فشل تنفيذ الميزانية

مجموعة مبارك الفاضل تكشف أسباب الانسحاب من الحكومة

احتجاجات السودان : الشرطة تفرق تظاهرة لمئات المحتجين بعد صلاة الجمعة في الخرطوم

وصفت خطوتهما بالانتهازية غازي ومبارك … حسابات الـ (تحالف) والـ(انسحاب)

“الوطني” يدعو الأحزاب لتحمل مسؤولياتها في معالجة الأزمة

قال: علينا كسياسيين أن نقدم الوطن على ما سواه الطيب مصطفى: كان الأجدى للأحزاب المنسحبة من الحكومة الصبر

أوضح أنهم انسحبوا من الجهاز التشريعي والمُشاركة الرمزية د. غازي صلاح الدين: لم ننسحب من الوثيقة والحوار الوطني

ميان وول : الاحتجاجات في السودان لن تؤثر على إتفاق سلام جنوب السودان

قال: إذا كانت هناك ضائقة ومشاكل، على الناس ألا تزيد المشاكل البشير:الأزمة الاقتصادية إلى نهاية وستخرج البلاد منها أكثر قوة

خطاب بفصل إشراقة محمود من البرلمان

المعارضة بولاية واو تطلق سراح مواطن بعد اعتقاله

الحكومة والمعارضة توقعان على مذكرة تفاهم في ولاية ليج الشمالية

لقاء بين المهدي ومبارك بالملازمين

استجابة لطلب زعيم الحزب.. وفد اتحادي للقاهرة

الشيوعي: المنسحبون من الحكومة يتحملون معها مسؤولية أزمات البلاد

الحزب الشيوعي : لا مكان للذين خرجوا من الحكومة في هذه المرحلة وسط المعارضة

غازي صلاح الدين يكشف حقيقة إنسحاب حزبه من الوثيقة الوطنية والحوار الوطني

الجبهة الوطنية للتغيير .. هل هي محاولة لإعادة إنتاج النظام؟!!

مبارك الفاضل يتحدث بشأن الوحدة مع حزب الأمة القومي ويكشف عن صراعات داخل المؤتمر الوطني.. شاهد ماذا قال ؟

السودان: البشير يحذر من “مؤامرة خارجية” وسط دعوات للمضي في الاحتجاجات

شاهد بالفيديو : عمر البشير يحكي قصة كسر سنة أثناء عملة طلبة .. ولماذا رفض تركيب سن جديد

احتجاجات السودان: إعفاء وزير الصحة الاتحادي ووكيل الوزارة وتعيين أخرين

الفايننشال تايمز البريطانية: يوم الحساب يقترب ..احتجاجات السودان تحمل رائحة الربيع العربي

بالفيديو : شاهد ماذا قال الرئيس البشير في خطابه الاخير وما قدمه خلال 30 سنة

(معارضة) في خدمة السلطة!

عبد الباري عطوان يكتب عن : مُصطَلح “المُؤامرة” لدى البشير ؟ وهل يتَلَقَّى المُتظاهِرون تَعليمات مِن مُخابَرات خارجية؟ وما هِي النَّصيحة للخُروج مِن الأزَمَةِ الحاليّة؟

قناة أمريكية : هل يواجه البشير احتمال السقوط في السودان ؟

الاحتجاجات تتصاعد .. عودة مظاهرات السودان شرق ووسط البلاد

إستقالة رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية من مجلس الولايات

جريدة لندنية : احتجاجات السودان تفتقر للظهير السياسي يضعها على أعتاب الانفراط وتطورات عشوائية

بينهم بديلا لمعتز موسى .. تعديل جديد في التشكيل الوزاري في السودان بينها حقائب سيادية

تجدد المظاهرات في السودان والبشير يعترف بوجود «معاناة»

المظاهرات في السودان : البشير يحذر من أن “الاحتجاجات ستفاقم المشاكل”

تجدد المظاهرات الاحتجاجية في بورتسودان والجماهير تهتف ” يا العنصري المغرور كل البلد دار فور”

بيان هام: الحزب الجمهوري _الحرية لنا ولسوانا

اعتقال رئيس الحزب الاتحادي الموحد

قال إن جهات خارجية نصحتهم بالتطبيع مع إسرائيل.. البشير: نحن لا نقتل الناس تشفياً

السودان: البشير يؤكد اهتمام الدولة بأهل التصوف ويشيد بمناصرة أهل الذكر والذاكرين للانقاذ

البشير: أصحاب الأجندة اندسوا في احتجاجات مطلبية

البشير: رفضت تركيب “سن” مكسورة لأتذكر “كنت وين”، والجماعة الافتكروا المركب حاتغرق ونطوا “ما أول مرة يعملوها”

الخرطوم.. حملة اعتقالات تطال رموزاً سياسة وصحافياً مدافعاً عن حقوق الإنسان

في تطور مثير في جبهة التغيير ”الإصلاح الآن” ينفي انسحابه عن وثيقة الحوار الوطني

كبر يؤكد دعم الدولة ورعايتها لجهود ونشاطات الاتحاد العام للطلاب

مبعوث رئاسي من سلفاكير للاطمئنان على الأوضاع بالبلاد

عناوين إقتصادية :

رئيس الوزراء: “المعاملات المالية والمحسوبية” وراء الفساد

(75) جنيهاً لدولار وقود الطائرات

محللون: الاقتصاد السوداني في حالة انهيار منذ نحو عقد والاحتجاجات أكبر تهديد يواجهه البشير حتى الآن

“أبو قردة” يطالب بمحاربة وكسر حلقة السماسرة بين المنتجين والمستهلكين

المالية تتجه لاستيراد(300) ألف طن قمح و(200)ألف طن من الدقيق

البنك الزراعي يعلن استعداده لتمويل زراعة المحاصيل النقدية

إثيوبيا تتوقع بدء عمليات تشغيل سد النهضة في أواخر 2020

لحكومة تعلن استيراد (500) ألف طن من القمح والدقيق

الجزيرة تقرر صرف الوقود للعربات المرخصة بالكروت

الكهرباء تدخل مدينة الفولة بغرب كردفان

برلماني يقترح تخصيص بطاقات آليه لصرف الوقود للقضاء على “فساد التهريب”

شرعت في استيراد 500 ألف طن أخرى “المالية”: المخزون الإستراتيجي من القمح والدقيق يكفي لثلاثة أشهر

وزير: الموسم الزراعي فشل بنسبة 60% بولاية ليج الجنوبية

احتجاجات السودان تعرقل مسعى البشير للحصول على دعم مالي حيوي

رئيس الوزراء: يجب إعادة النظر في سياسات تجارة الذهب

الوطني يرفض اتهامه بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية

عناوين عناوين قضايا وأحداث:

اعتقال قيادي بارز في تجمُّع المهنيين السودانيين

موظفة تواجه الاتهام بسرقة (300) ألف جنيه

عسكري يفجّر قنبلة في (سوق دارفور) بجوبا

محاكمة امرأة متهمة بقتل طفلتها بعد تقييدها بالجنازير

درداقة تحطم رأس أجنبي

تفاصيل مطاردة بين مهربي بشر والدعم السريع في الصحراء

وفاة نزيل أثناء المرور الصباحي بسجن سوبا

الغرامة لأجنبية بتهمة صناعة الخمور البلدية

مصرع شخصين من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق التحدي

السجن (10) سنوات والغرامة في مواجهة شابين بتهمة الاتجار في الحشيش

محاكمة تاجرين بتهمة الإزعاج العام

أحكام بالغرامة والجلد لطبيب وفتاتين ضبطوا في وضع مخل

نظامي يطلق النار على سيدة بغرب أم درمان

فتاة تخطف طفلين والقبض عليها بالقضارف

تحقيقات مكثفة للكشف عن ملابسات مقتل عمدة قبيلة بوسط دارفور

دء محاكمة فتاة وشابين متهمين بقتل رجل

حجز (853) قطعة من (سرامس) الشاي تحتوي على مادة (الإسبستوس) المسرطنة

نهب (250) رأس من الأبقار وإصابة مواطن في مقاطعة دوك فقاك بولاية جونقلي

القبض على (6) تجار بتهمة تزوير الأموال في ولاية أويل

بينهم اجنبي.. اتهام شبكة باختراق مناطق عسكرية وتصويرها

مغتصب فتاة المنشية..قصة محاكمة تحتشد بالمفاجآت..!!

شاهد بالمستندات : الحسناء لوشي تروي تفاصيل صادمة ومؤلمة لتعرضها لإتهامات … وكيف جاء الحكم النهائي للمحكمة

متولي : جهاز المغتربين والقنصلية السودانية بجدة يتابعان عن قرب قضية الطبيبة السودانية سوسن حمد النيل

“تطبيق سيارة” يقود امرأة للاغتصاب والقتل