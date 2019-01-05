رئيس حزب الأمة يكشف عن صراعات داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم

كشف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدى، عن صراعات داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، أوصلت السودان إلى حافة الهاوية، وذكر الفاضل، فى حوار مع صحيفة «الجريدة» السودانية، أن رئيس الوزراء السابق بكرى حسن صالح، واجه «كميناً» من داخل حزب المؤتمر الوطنى، ما تسبب فى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، لأن بكرى كان يهدف لتصفية الفاسدين، وهذا ما يواجه رئيس الوزراء الحالى، معتز موسى، على حد قوله.

وأوضح الفاضل أنه التقى رئيس حزب الأمة القومى، الصادق المهدى، بلندن فى إطار أسرى وأطلعه بحقيقة ما يجرى بالسودان، ولم يستبعد لم الشمل بين حزبه، وحزب الأمة القومى بعد عقود من القطيعة.

وكانت صحيفة «السودانى» السودانية كشفت عن لقاء تم بين مبارك الفاضل والصادق المهدى، قبل ساعات من خروجه من حكومة الوفاق الوطنى، ونقلت عن مصادر قولها إن مبارك المهدى أطلع الصادق المهدى، على المذكرة التى أجمعت عليها «قوى التغيير» المطالبة بحكومة انتقالية، وحل البرلمان والمجالس التشريعية.