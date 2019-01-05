اعتقالات بالجملة للصحفيين والمعارضين

اعتقلت السلطات الأمنية عددا من الصحفيين ومنعت آخرين من الكتابة بينما تشهد البلاد احتجاجات شعبية ضد سياسات النظام الحاكم بقيادة عمر البشير، بحسب شبكة الصحفيين السودانيين.

وقالت شبكة "بي بي سي" إن السلطات منعت صحفيين من تغطية الاحتجاجات والكتابة في الصحف السودانية.

كما أكد حزب المؤتمر السوداني المعارض أن السلطات اعتقلت الخميس عددا من قادته بالإضافة إلى ناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان.

ويقول البشير، في أحدث تصريحاته منذ اندلاع المظاهرات، إن الاحتجاجات الراهنة اخترقها "مندسون" لإحداث أزمة في البلاد.

يواجه السودان أزمة اقتصادية، تتضمن نقصا حادا في العملة الصعبة، ومعدلا مرتفعا للتضخم، ونقصا في السلع.

تبلغ نسبة التضخم حوالي 70 في المئة، وتشهد البلاد نقصا في السلع الأساسية كالخبز والوقود في عدة مدن بينها الخرطوم.

خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات سقط ثمانية قتلى بحسب السلطات، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 ، إضافة إلى عشرات الجرحى.

تقول منظمة العفو الدولية إن لديها تقارير ذات مصداقية تؤكد أن قوات الأمن السودانية قتلت 37 متظاهرا بالرصاص الحي من قوت الأمن.