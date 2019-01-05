عضو بالكونجرس يطالب بالتدخل لوقف ما أسماه بالانتهاكات في السودان

طالب عضو الكونغرس الأمريكي إليوت اينجل طالب وزير الخارجية الامريكي اليوم بالتدخل فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وأشار اينجل لعدم التزام السودان بمعاهدات الحفاظ على حقوق الإنسان، في طلبه للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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