أهداف الهلال وحي العرب (4-2) اليوم... (فيديو)

واصل الهلال نتائجه الكبيرة بالدوري السوداني، اليوم الجمعة، باكتساح مضيفه حي العرب بمدينة بورتسودان بنتيجة (4-2)، ضمن الأسبوع السادس من المرحلة الأولى لفرق المجموعة (ب) بالمسابقة.

أحرز أهداف الهلال كل من أطهر في الدقيقة 4، وشرف شيبوب في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، وبشة الصغير في الدقيقة 64، وأمبومبو في الدقيقة 69.

وسجل لحي العرب، كل من ماهر عثمان في الدقيقة 19، وأسعد دبايوا في الدقيقة 66.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 16 نقطة، محلقا في الصدارة وحيدا، وتجمد رصيد حي العرب عند 5 نقاط.

واستمتع الجمهور الكبير في ستاد بورتسودان، بأداء جيد من الفريقين وهجوم متبادل، لكن الهلال مارس هوايته الجديدة بإحراز الأهداف المبكرة عن طريق ظهيره الأيمن أطهر.

وانتهت المباراة بالفوز الخامس للهلال من 6 مباريات، في وقت تلقى حي العرب خسارته الثالثة بالمجموعة، والثانية بملعبه.



