قالت الشرطة السودانية، الجمعة، إن المظاهرات التى خرجت اليوم في الخرطوم تفرفت تلقائيا، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأكد اللواء هاشم علي عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن ولايات السودان المختلفة قد شهدت اليوم الجمعة هدوء نسبيا في الأحوال الأمنية، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وكانت قد ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق ان قوات الأمن اطلقت قنابل الغاز لتفريق المئات من المتظاهرين في ام درمان .
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كانت هذه تفاصيل خبر تصريح مفاجئ للشرطة السودانية بشأن تفريق مظاهرات الجمعة في الخرطوم .. شاهد ماذا قالت ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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