تصريح مفاجئ للشرطة السودانية بشأن تفريق مظاهرات الجمعة في الخرطوم .. شاهد ماذا قالت ؟

قالت الشرطة السودانية، الجمعة، إن المظاهرات التى خرجت اليوم في الخرطوم تفرفت تلقائيا، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكد اللواء هاشم علي عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن ولايات السودان المختلفة قد شهدت اليوم الجمعة هدوء نسبيا في الأحوال الأمنية، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وكانت قد ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق ان قوات الأمن اطلقت قنابل الغاز لتفريق المئات من المتظاهرين في ام درمان .

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