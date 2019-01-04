ملخص بأهم أخبار جنوب السودان

تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان أمس

قنبلة

قتل شخصان وجرح اربعة آخرون عندما القى عسكري بالجيش الشعبي الحكومي بدولة جنوب السودان قنبلة في سوق (دارفور) في منطقتين في العاصمة جوبا، وأكد الناطق الرسمي باسم شرطة الجنوب اللواء دانيال جاستين مقتل شخصين وجرح الاربعة بعد ان القى نظامي قنبلة (قرنيت) على المواطنين في السوق، وان الشرطة القت القبض على المتهم بالقاء القنبلة وجرى التحقيق معه. وفي سياق منفصل اطلق جندي حكومي النار على مواطن سوداني ينحدر من ولاية جنوب كردفان في العاصمة جوبا يدعى (اليجا سليمان) في (حي خور وليانق) الواقع بجانب القيادة العامة للجيش الشعبي الحكومي ووزارة الدفاع (بيلفام)، وقال مسؤول لاجئي جبال النوبة في العاصمة جوبا، أشرف إسحاق، ان شجاراً اندلع بين الجندي والمواطن السوداني المقتول بسبب طفل، مما دفع الاول لاطلاق النار على السوداني وأرداه قتيلاً، وقال إسحاق إن الأسرة فتحت بلاغاً وتم القبض على النظامي والتحقيقات مازالت جارية معه.

وزير بريطاني بـ (جوبا)

وصل وزير الدفاع البريطاني قابين وليمسون الى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بشكل مفاجئ صباح امس في زيارة تستغرق عدة ايام يزور خلالها مدينتي (ملكال) وبلاي اعالي النيل و (بانتيو) بولاية الوحدة، وفور وصول الوزير زار رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في القصر الرئاسي بحضور السفيرة البريطانية في جوبا أليسون بلاكبورن، وبحضور كل من وزير الدفاع كول منيانق جوك ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي دينق داو والسفير نيكسون دينق مدير شؤون الاتحاد الاوروبي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتناول الاجتماع تنفيذ اتفاقية السلام، مؤكداً دعم بريطانيا لعملية السلام في البلاد، وقال وزير دفاع الجنوب كول ميانق عقب اللقاء في تصريحات صحفية ان الرئيس قدم للوزير البريطاني تنويراً عن تنفيذ اتفاقية السلام، مؤكداً حرص الحكومة وحركة د. رياك مشار على العمل المشترك لتنفيذ عملية السلام من اجل إعادة الاستقرار، وفي المقابل أكد على اهمية التقدم الايجابي في عملية السلام، مطالباً الاطراف بضمان وقف الاعمال العدائية، وذلك بعدم انتهاك الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بوقف اطلاق النار لضمان ان يحل السلام في جميع ارجاء الجنوب.

إسرائيل وأمريكا

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة امس أن وزارة الأمن الاسرائيلي طالبت الولايات المتحدة بتقديم الأدلة التي استندت إليها في اتهام الجنرال إلاسرائيلي (يسرائيل زيف) بتشجيع تنفيذ عمليات عسكرية داخل دولة جنوب السودان، بجانب تجاوز الحظر الدولي على منع تزويد الفرقاء هناك بالسلاح، وأشارت القناة العبرية الى أن السلطات الإسرائيلية طالبت بالأدلة حتى يتم التأكد مما إذا كان الجنرال (يسرائيل زيف) الذي كان قائداً لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تجاوز القانون من خلال دوره في بيع السلاح لجنوب السودان، وكانت الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات على زيف بعد اتهامه بالعمل على تأجيج الصراع الدموي الدائر في جنوب السودان، المستمر خمس سنوات، والذي أفضى إلى مقتل (400) ألف شخص حتى الآن. وأشارت القناة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تعترض من حيث المبدأ على دور زيف في تزويد طرفي النزاع في جنوب السودان بالسلاح، بل لأنه شخصياً لا يملك ترخيصاً من الوزارة ببيع السلاح لأي طرف خارجي.

قير يطالب

طالب عضو مجموعة المعتقلين السابقين بدولة جنوب السودان الجنرال قير شوانق الونج، طالب مواطني جنوب السودان باعطائهم فرصة لتصحيح الاخطاء التى وقعت في السابق من قبل الحركة الشعبية وادت الى الحرب، وقال الجنرال في خطاب نقله التلفزيون القومي لجنوب السودان ان الحكومة والمعارضة اتفاقتا على انهاء الحرب الاهلية، مضيفاً ان زعماء الجنوب بحاجة الى المغفرة من الشعب حتى يتمكنوا من تصحيح الاخطاء التى وقعت واعادة البلاد الى المسار.

اليد الواحدة

وطالب النائب الاول لرئيس دولة جنوب السودان تعبان دينق قاي مواطني بلاده بدعم الرئيس سلفا كير ميارديت في تنفيذ اتفاق السلام لأن (اليد الواحدة ما بتصفق)، وان البلاد بحاجة الى عمل جماعي، وان سلفا كير لوحده لن يتمكن من العمل بمفرده دون دعم شعبه، واشار النائب الاول خلال مخاطبته مواطني الرنك بولاية أعالي النيل الى انه متفائل بأن عام 2019م سيكون عام السلام على جنوب السودان اكثر من السنوات الماضية.

فريق الوساطة

عاد اغلب اعضاء فريق الوساطة المشرف على تنفيذ اتفاقية السلام بدولة جنوب السودان في منظمة (ايقاد) بعد ان قضوا اجازة عيد الميلاد، حيث وصل اعضاء الفريق الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا امس، ومن المتوقع ان يغادروا الى جوبا الاسبوع القادم لمواصلة اعمال الفريق الاقليمي المرتبط بلجان تنفيذ الاتفاقية.

لقاء بعد سنوات

جمعت منظمة الصليب الاحمر الدولية (أم) من مدينة ملكال مع ابنيها، وكانت قد فقدت ابنيها الاثنين بعد اندلاع الحرب في المدينة، وكان كل من (سارة) و (بولس) قد هربا الى اتجاه آخر في البلاد بينما هربت امهما الى مكان آخر، وكان عمراهما عندما افتراقا عن امهما (5) و(7) سنوات، والآن بعد لقائهم كانت الدموع تنهر من الام وقد اصبحا في عمر (9) و(11).

تعاون مع أوروبا

عقدت سفيرة الاتحاد الاوربي سنجل والش اجتماعاً مع وزير التعليم العام بدولة جنوب السودان دينق دينق صباح امس، تناول اجراء عمليات تدريب للمعلمين في البلاد، وبحسب الوزير فإن الاتحاد الاروبي سوف يعقد عمليات تدريب للمعلمين في الفترة القادمة.

سباق دراجات

شارك اساقفة ولاية غرب الاستوائية في سباق دراجات اجرى في مقاطعة مريدي صباح امس، برعاية الحاكم العقيد افريكانو ماندي ووزراء حكومته، وشارك فيه الأسقف إدواردو هيبورو، كما اجرى السباق في ميدان الحرية.

مصادرة أخشاب بأويل

كشفت سلطات أويل بولاية شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان، مصادرة كميات كبيرة من الأخشاب من شركة خاصة تعمل في المنطقة، وقال مدير عام وزارة الزراعة في حكومة اويل، صموئيل أجينق، إن السلطات احتجزت سيارة تحمل أكثر من (200) قطعة من الأخشاب الضخمة في طريقها من أرويو ــ أويل، وأضاف أجينق قائلاً: قطعت الشركة أكثر من مائتي طن من الخشب وهي خطوة تنتهك أمر حكومة الولاية بمنع الشركات الخاصة من قطع الأخشاب وغيرها من منتجات الغابات. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأخشاب المصادرة تم بيعها بأسعار رخيصة للجمهور. ورفض أجينق الكشف عن اسم الشركة الخاصة، لكنه أكد أن أصحابها قد تم إطلاق سراحهم دون أية شروط مسبقة. وفي ديسمبر من العام الماضي، قالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في أويل إنها ألغت تراخيص الشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأخشاب في المنطقة. هذا ولا توجد في جنوب السودان حالياً سياسات لحماية الغابات، وتخشى السلطات من فقدان الغابات، ما لم يتم اتخاذ تدابير صارمة للحد من معدلات القطع الجائر للأشجار.

حماية المدنيين

وجه حاكم ليج الجنوبية بولاية الوحدة بدولة جنوب السودان، ستيفن تاكير ريك، كافة القوات النظامية بضرورة بسط الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، جاء هذا خلال زيارة تفقدية قام بها لكل مقاطعات الولاية المختلفة. وقال وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، إن الحاكم قام بزيارات شملت جميع مقاطعات الولاية، مبيناً أنه وجه كافة القوات النظامية بضرورة بسط الأمن وحماية ممتلكات المواطنين. وأشار إلى أن الحاكم طالب الجيش والمحافظين بتنفيذ توجيهات فتح المعابر والطرق للسماح للمواطنين بحرية الحرية، بجانب فتح مكاتب لحزب الحركة الشعبية في كل مقاطعات الولاية. وكشف المسؤول المحلي عن توجيهات من الحاكم لفتح كافة المدارس والمستشفيات التي اغلقت بسبب الحرب، متعهداً بجلب اساتذة وكوادر طبية للعمل في الولاية.

عودة النازحين

طالبت السلطات المحلية في مقاطعة باليت بولاية أعالي النيل في دولة جنوب السودان، النازحين الذين فروا بسبب الحرب بالعودة إلى مناطقهم. وقال محافظ مقاطعة باليت، مشول طون قاي، إنه خلال الحرب نزح أكثر من (19) الف مواطن من مقاطعته إلى المخيمات في خور عدار وملوط، مبيناً ان الأوضاع الأمنية تحسنت بعد اتفاق السلام المنشط لذلك يجب عليهم العودة إلى ديارهم. وأضاف قاي قائلاً: (عقدنا اجتماعات مع المعارضة والأمن مستتب في المنطقة بفضل السلام، لذلك على النازحين العودة إلى قراهم). وطالب المحافظ المنظمات الإنسانية بدعم النازحين الذين يريدون العودة من خلال توفير المواصلات لهم.

جمعية كرة القدم

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم بدولة جنوب السودان اجتماعاً عاجلاً برئاسة رئيس الاتحاد فرانسيس امين صباح امس، حيث قرر المجلس في اجتماعه الطارئ عقد الجمعية العمومية الاولى للاتحاد العام في السادسة والعشرين من الشهر الجاري بجوبا، وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد اديلمو اوغستينو ان كافة الترتيبات قد اعدت لانعقاد الجمعية العمومية في الشهر الجاري. وفي سياق منفصل اعلن الاتحاد ايضاً انه تلقى اخطاراً من اتحاد دول شرق افريقيا سيكافا للاتحادات بتأجيل بطولة سيكافا للشباب التي كان المزمع قيامها في يوغندا في الفترة من الرابع عشر الى السابع والعشرين من شهر يناير الجاري.