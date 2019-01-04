مجموعة مبارك الفاضل: انسحبنا من الحكومة بسبب الصراعات داخل الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم عضو حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، ياسر فتحي جعفر ، المؤتمر الوطني بالتسبب في الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أن الصراعات داخل الوطني عطلت تنفيذ بنود الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار عبر الحكومة السابقة، الأمر الذي دفعهم لسحب ممثلهم من الحكومة. صحيفة آخر لحظة

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