وزير التربية بالخرطوم: التعليم الخاص اكثر تأهيلاً في مجال تطبيق تجربة التعليم الاكتروني

استقبل الاستاذ محمد يوسف الدقير وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم لجنة خدمات التربية والتعليم بالمجلس التشريعي برئاسة د.علي أبو الحسن بحضور الاستاذ عبد الله محمد نصر المدير العام للوزارة ومديري الادارات العامة .

اكد الوزير – حسب سونا – أن الآلية الوحيدة التي ينبغي أن نعول عليها ونصب كل جهدنا وفكرنا نحوها هي التعليم الذي تتسرب خدماته في كل بيت وان التعليم هو الركيزة التي تعمل على تغيير المجتمعات واصفا التربية بأنها ام الوزارات ..

وقال الوزير انه وجد بولاية الخرطوم مؤسسة تربوية وتعليمية رائدة ارجع الفضل لاخوانه الوزراء الذين سبقوه وثمن جهود د. فرح مصطفى الوزير السابق .

الاستاذ عبدالله نصر المدير العام للوزارة قدم ورقة اشتملت على خطة العام القادم من حيث العمل على توفير الكتاب المدرسي والاجلاس وتدريب المعلمين تدريبا نوعيا وفقا للسلم التعليمي المرتقب الى جانب تطبيق معايير الجودة والاستفادة من المدارس المجففة وزيادة معدل القبول في عدد من رياض الاطفال والتوسع في التعليم الفني الى جانب إلزام المدارس الاجنبية بالالتزام بالمنهج المقرر والمعد من قبل المركز القومي للمناهج ..

واشاد بتجربة مدارس تاج الحافظين واصفاً اياها بانها تجربة فرضت نفسها ..

رئيس لجنة التربية والتعليم بتشريعي الخرطوم اثنى على جهود الوزارة وقال ان اكثر ما يشغل همهم كتشريعيين الرسوم الكبيرة التي تفرضها المجالس التربوية على الطلاب الى جانب المدارس الخاصة التي لا توفر البيئة التعليمية الجيدة ..

وتناول اعضاء اللجنة جملة من القضايا منها العمل على سد النقص في المعلمين ومستقبل التعليم الالكتروني وتضمين الجهود المجتمعية في الميزانيات لتقديم الشكر والعرفان لاصحابها والاهتمام بالنشاط الطلابي اضافة الى عدم التناسق بين عدد من مدارس ام بدة بالمرحلتين الاساس والثانوي.

وختم الاخ الوزير شاكراً رئيس واعضاء اللجنة، مذكراً ان التعليم الخاص اكثر تأهيلاً في مجال تطبيق تجربة التعليم الاكتروني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)