فضيحة مدويّة لـِ”السيسي” بعد لقاء أجرته معه قناة “CBS” الأميركية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن الحكومة المصرية وجدت في إجابات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المقابلة ما يدين النظام ويحرجه امام المجتمع الدولي، الأمر الذي دفعها لتحريك آلتها الدبلوماسية لوقف بث لقاء أجرته معه قناة أمريكية.

وفي التفاصيل، كشفت ” قناة CBS “الأميركية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجد نفسه في موقف محرج بعد تسجيل مقابلة مع القناة، وأن نظامه أراد حذف الحلقة وعدم نشرها بسبب تطرقها لمواضيع محرجة، مثل الزج بمعارضيه في السجون للإبقاء على نظامه.

وذكرت القناة في تقرير على موقعها الإلكتروني، جاء تحت عنوان “المقابلة التي لا تريدها الحكومة المصرية أن تذاع على التلفزيون”، أن فريق البرنامج الذي أعد المقابلة تلقى اتصالاً بعد وقت قصير على إنهائها من قبل السفير المصري في واشنطن، وأخبرهم بأنه لا يمكن عرضها على شاشة التلفزيون، فيما أكدت القناة أنها ستقوم ببثها ضمن برنامج “60 دقيقة” يوم الأحد المقبل.

وبحسب مقتطفات من اللقاء نشرتها القناة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متانة العلاقات بين مصروإسرائيل.

وقال في اللقاء مع مُحاوره سكوت بيلي ببرنامج “60 دقيقة”، إن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

كما أكد الرئيس المصري أن العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين، وأن هناك تعاونا بينهما في مجالات شتى

ونفى السيسي في حديثه وجود سجناء سياسيين في مصر، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هيومن رايتس ووتش برقم ستين ألف سجين سياسي في مصر.

وفي ما يتعلق بمقتل نحو ألف من المصريين المنتسبين لجماعة الاخوان المسلمين والمناهضين للانقلاب والمعتصمين في الميادين؛ قال السيسي إن الميادين ضمت “آلاف الأشخاص المسلحين الذين بقوا معتصمين أكثر من أربعين يوما، وجربنا معهم كل الطرق السلمية”.

لكن القناة ذكّرت بأن الحكومة المصرية حينها قالت إنه تمت مصادرة نحو عشر قطع سلاح فقط في أماكن ضمت آلاف المحتجين.

وطن سرب