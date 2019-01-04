تجمع المهنيين السودانيين يُعلن عن اعتقال محمد ناجي الأصم

الخرطوم: باج نيوز قال تجمع المهنيين السودانيين، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت اليوم د.محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية التجمع. وأشار تجمع المهنيين في صحفته الرسمية على فيس بوك، إلى أنه يُحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة الأصم. وتواصلة حملة الاعتقالات بحق عدد من الناشطين والسياسيين والصحفيين خلال الأيام الماضية إثر الاحتجاجات الأخيرة. وكان الأصم ومحمد يوسف المصطفى الوحيديَن اللذان ظهرا رسمياً في تجمع المهنيين السودانيين المطالب برحيل النظام. ووجه التجمع مع عدد من قوى المعارضة نداءً لتسيير مظاهرة نحو القصر الرئاسي الأحد المقبل، فضلاً عن أخرى يوم الأربعاء يتم تسييرها للبرلمان. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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