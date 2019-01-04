فضيحة مدوية لسعيد بن طحنون آل نهيان مع المغنية “شموخ” البحرينية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد أيام قليلة من ظهوره مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ظهر رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار سعيد بن طحنون آل نهيان بمظهر فاضح آخر ولكن هذه المرة مع المغنية شموخ البحرينية.

وكالعادة، ظهر “آل نهان” متغزلا بالمغنية البحرينية “شموخ” دون مراعاة لمنصبه أو كبر سنه قائلا:” صراحة أحب اوجه كلمة لك أنني كثير كثير معجب بأغنيتك الاخيرة وكليبك الأخير وأنا من معجبينك”.

وأضاف قائلا بلهجته العامية: “انا متأكد من هذا الكليب راح يضرب ضربة قوية وأتمنى لك التوفيق وأتمنى إن أكون أول واحد يحصل على سي دي الأغنية”.

والشهر الماضي، نشرت حليمة بولند مقاطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون.

ووفقا للفيديوهات التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض عبارات الثناء أثناء تقديمه الحلوى لها .

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وشكرت بولند “بن طحنون” على حسن ضيافته وتكريمه لها في قصره، في حين بدا الأخير غير مصدق لنفسه بتواجده معها، خاصة مع كلمات الدلع التي تنطق بها “بولند”.

وبحسب الفيديوهات، مازحت حليمة بولند “بن طحنون” وسألته عن اذا كان خالد السنان عنده الأول أم هي فجاوبها الحريم طبعا ممازحا إياها والحضور.

وطن سرب