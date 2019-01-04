الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة في الخرطوم

خرج مئات المحتجين على ازمة ارتفاع الخبز تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة عقب الصلاة مباشرة
وحسب مصادر محلية في الخرطوم خرج المصلين من مسجد ود نوباوي، في مظاهرة يقدر عددها بالمئات، وفرقتها الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
يذكر أن دعوات انطلقت بالأمس من المهنيين السودانيين تدعوا للتظاهر ضد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
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