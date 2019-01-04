الأمن السوداني يستدعي مراسل العربية بالخرطوم

اسعى الأمن السوداني مراسل العربية بالخرطوم سعد الدين حسن، اليوم الجمعة.

ويرجح أن يكون الاستدعاء على خلفية تغطية الاحتجاجات في السودان. واستضافت العربية خلال الأيام الماضية معارضين ونشطاء للتعليق على الأحداث. ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر مظاهرات احتجاجية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى بسبب تدهور الوضع المعيشي، تخللتها أعمال شغب وعنف مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 219 متظاهرا و187 من رجال الأمن، وفقا للحكومة.



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