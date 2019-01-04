أمدرمان تبدأ تظاهرات جمعة الحرية والتغيير

خرج أهالى بيت المال بمدينة أمدرمان بولاية الخرطوم للتظاهر، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

دعا تجمع المهنيين السودانيين بالتحالف مع القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، الثوار بالخروج اليوم عقب صلاة الجمعة من كل مدن السودان.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن الخروج اليوم هو وفاء للشهداء والمعتقلين والمتضررين، وانتصار للوطن.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر مظاهرات احتجاجية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى بسبب تدهور الوضع المعيشي، تخللتها أعمال شغب وعنف مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 219 متظاهرا و187 من رجال الأمن، وفقا للحكومة.