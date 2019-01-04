اتجاه لفتح الفصول النهائية بمدارس الخرطوم

قال الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم وزير الثقافة الهادي حسن عبد الجليل: (هناك اتجاه لفتح الفصول النهائية بمدارس الولاية بعد هدوء الأوضاع على أن يحدد ذلك الأسبوع القادم).

في وقت أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن خطة العام القادم من حيث توفير الكتاب المدرسي والإجلاس وتدريب المعلمين تدريباً نوعياً وفقاً للسلم التعليمي المرتقب، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والاستفادة من المدارس المجففة وزيادة معدل القبول وزيادة عدد رياض الأطفال والتوسع في التعليم الفني، وإلزام المدارس الأجنبية بالالتزام بالمنهج المقرر والمعد من المركز القومي للمناهج.

وأكد وزير التربية بولاية الخرطوم د. محمد يوسف الدقير خلال لقائه وفد خدمات التربية والتعليم بالمجلس الوطني حسب صحيفة المجهر أمس، برئاسة د. علي أبو الحسن بحضور الأستاذ عبد الله محمد نصر مدير عام التعليم وجميع الإدارات العامة بالولاية، أكد الوزير أن التعليم هو الركيزة التي تعمل على تغيير المجتمعات، واصفاً التربية بأنها أم الوزارات، وقال الوزير: إنه وجد مؤسسة تربوية وتعليمية رائدة وأرجع الفضل للوزراء الذين سبقوه. وأبدى رئيس لجنة التعليم قلقه من الرسوم الكبيرة التي تفرضها المجالس التربوية على الطلاب بجانب المدارس الخاصة التي لا توفر البيئة التعليمية الجيدة، وتناول الوفد جملة قضايا منها العمل على سد النقص في المعلمين، مستقبل التعليم الإلكتروني وتضمين الجهود المجتمعية في الميزانيات، والاهتمام بالنشاط الطلابي، لافتين لعدم التناسق بين عدد من مدارس أم بدة بالمرحلتين الأساس والثانوي.