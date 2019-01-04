مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم 4-1-2019 في الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة القادم 4 يناير 2019، الموافق 28 ربيع الآخر 1440 هجريًا، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل من جديد أمام فريق الداخلية بهدفين لمثلهما في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب بتروسبورت، وبهذا التعادل رفع أبناء القلعة الحمراء رصيدهم للنقطة 24 وظلوا في المركز السادس وبفارق نقطتين عن المقاولون والإنتاج الحربي أصحاب المركزين الرابع والخامس، فبعد أن خاض الفريق 12، استطاع الأحمر أن يحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى هزيمتين.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 8).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد الدفاع الجوي .

المعلقين : أيمن الكاشف وطارق الأدور (ON) + محمد عفيفي (Nile) .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سيغيب عن الأهلي في اللقاء ضد بيراميدز الحارس محمد الشناوي، وليد سليمان، حسام عاشور، سعد سمير، محمد شريف بالإضافة إلى أحمد فتحي الذي تجدد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وسيغيب عن الفريق لمدة 6 أسابيع، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيدخل المدرب مارتن لاسارتي أولى مبارياته في الدوري بنفس التشكيل الذي يخوض به المارد الأحمر لقاءاته، وسيدفع في مركز حراسة مرمى بشريف إكرامي في ظل غياب الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، محمد هاني، كريم نيدفيد وفي الوسط سيدفع بهشام بدلًا من عاشور بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي أحمد الشيخ، ناصر ماهر، وسيظهر رمضان صبحي في التشكيل الأساسي في أول مباراة له مع الأهلي هذا الموسم، وفي الأمام وليد أزارو.

التشكيل | 4-2-3-1

شريف إكرامي

على معلول - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم نيدفيد

عمرو السولية - هشام محمد

رمضان صبحي - ناصر ماهر- أحمد الشيخ

وليد أزارو

.لن يفتقد فريق بيراميدز أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب حسام حسن لخوض هذه المواجهة الصعبة

سيبدأ حسام حسن بالعناصر الأساسية والتشكيل المثالي أمام الأهلي، ففي حراسة المرمى سيدفع بالشناوي، وسيعتمد على علي جبر وأحمد أيمن في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة الجبهة اليسرى محمد حمدي، وفي مركز الظهير الأيمن سيدفع برجب بكار، وثنائي محور الوسط هما، محمد فتحي، نبيل دونجا، أمام في الهجوم فسيعتمد العميد على ناصر منسي، وخلفه الثلاثي، كينو، قفشة، فاروق.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد الشناوي

محمد حمدي - على جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار

محمد فتحي - نبيل دونجا

كينو - محمد مجدي "قفشة" - محمد فاروق

ناصر منسي