قيادي بارز بالمؤتمر الوطنى ينصح البشير بنقل صلاحياته لنائبه الأول

الب السفير الشفيع أحمد محمد القيادي البارز بالمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، الرئيس عمر البشير، بنقل صلاحياته لنائبه الأول، واقترح كتابة وثيقة "خلاص" تتفق عليها كل القوى السياسية بضمانة القوات المسلحة وبشهادة إقليمية ودولية لتكون ملزمة للجميع.

واعترف الشفيع في تسجيل صوتي عبر خدمة التراسل الفورية "واتس اب" بقوة الاحتجاجات الحالية ومشروعيتها مؤكداً أن الشعب السوداني أصابه الملل من طول حكم البشير وـن هناك أزمة حقيقية لابد من مواجهتها بجدية.

وقال ان كتابة الوثيقة لا يجب ان تتجاوز الأسبوعين ينقل الرئيس خلالها صلاحياته للنائب الاول ليستمع الشارع له ولينقذ البلد. وتتمثل مهمة النائب الأول في إدارة البلاد وجهاز الدولة، والمهمة الثانية تهيئة كل الظروف للمجموعة التي تصيغ المذكرة والذين يشهدون عليها ثم المضي إلى فترة انتقالية بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وتأتي أهمية مطالبة البشير بالتنحي كونها تأتي من عمق المؤتمر الوطني، آخر الملاذات التي يحتمي بها البشير للبقاء على سدة الحكم مدى الحياة كما كان يتوهم.