مبارك الفاضل يتحدث بشأن الوحدة مع حزب الأمة القومي ويكشف عن صراعات داخل المؤتمر الوطني.. شاهد ماذا قال ؟

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، عن صراعات داخل المؤتمر الوطني، قال إنها أوصلت السودان الى حافة الهاوية.

وذكر الفاضل في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً، أن رئيس الوزراء القومي السابق الفريق أول بكري حسن صالح واجه (كميناً) من داخل المؤتمر الوطني، مما أعاق الاصلاحات الاقتصادية التي تبناها رئيس الوزراء، وذلك لأن الاصلاحات هدفت لتصفية الفاسدين، وظهر ذلك جيداً في صفقات السكر وغيرها.

وأشار رئيس حزب الأمة الى أن رئيس الوزراء الحالي معتز موسى يواجه هجوماً من ذات القيادات التي نصبت الكمين لبكري، ولفت الى أن تلك القيادات جزء من السخرية والانتقادات التي توجه لمعتز موسى، وأضاف (مثلما حفروا لبكري يحفرون لمعتز الآن).

وأوضح الفاضل ان العلاقة بين حزب الأمة والحكومة انتهت منذ رفض قانون الانتخابات الذي قدموه وتم الحاقه بتعديلات دستورية، واتهم القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان بالوقوف خلف تلك التعديلات بتنسيقه مع عبد الله مسار.

وتابع رئيس حزب الأمة أنهم حريصون على ربط مخرجات الحوار الوطني مع خارطة الطريق الافريقية والمطالبة بحكومة انتقالية لأن انفاذ مخرجات الحوار وخارطة الطريق لا يمكن إلا في ظل نظام جديد.

وأوضح الفاضل أنه التقى برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بلندن في إطار أسري، وأنه أطلع المهدي بحقيقة ما يجري في الخرطوم، ولم يستبعد الفاضل لم الشمل بين الحزب الذي يقوده وحزب الامة القومي باعتبار أن الأمة القومي يمثل صمام الأمان للسودان لأنه يجمع كل السودانيين.

ولفت رئيس حزب الأمة إلى مباركة كل القوى السياسية المعارضة لخطوة انسحاب تحالف قوى التغيير من الحكومة، ونوه الى ترحيب تجمع المهنيين السودانيين بخطوة التحالف، وهاجم القيادي بتجمع المهنيين د. محمد يوسف أحمد المصطفى.

الجريدة

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