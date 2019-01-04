اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الجمعة 4 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الجمعة 4 يناير 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية .

الملاعب

حي العرب بورتسودان يستضيف الهلال العاصمي مساء اليوم باستاد بورتسودان

36 مباراة عصر ومساء اليوم في ذهاب المرحلة التمهيدية ضمن منافسة كأس السودان

الدكتور كمال شداد يتوجه اليوم الي داكار للمشاركة في تسليم جوائز الكاف يوم الثلاثاء القادم

المريخ العاصمي يلتقي الهلال الأبيض الأحد القادم

الصدى

الهلال يفاوض مجيد سومانا وشداد يحتوي أزمة السماني بالسنغال

مجلس المريخ يندهش لصدور قرار التمديد من جهتين ويعد بالتنفيذ

الزلفاني يختبر تشكيلة هلال التبلدي ويدفع بحمزة على الطرف الأيمن وأجمل الأهداف للغربال

الزعيم

الوزير يمدد نصف عام للتسيير

اللجنة ضمت القائمة السابقة ولم تستثني المستقيلين. ….والوزارة تتمسك بتبعية نادي المريخ لها

تحريض أزرق لسومانا لفسخ تعاقده. ….مدرب تونسي يعتبر تخطي المريخ للإتحاد مؤشر لعبور المولودية

قال إن عروض إيطاليا و البرتغال غير رسمية : الغربال : الإحتراف رغبتي. ….ونسبة نجاحي في الدوري الجزائري كبيرة

تمهيدا لضمه في التسجيلات القادمة : الهلال يحرض سومانا لفسخ عقده مع المريخ

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