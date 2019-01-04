شاهد بالفيديو : عمر البشير يحكي قصة كسر سنة أثناء عملة طلبة .. ولماذا رفض تركيب سن جديد

تحدث الرئيس السوداني، عمر البشير، في خطابه امس الخميس، أمام الإتحادات والنقابات المهنية عن أصوله الفقيرة وأن والده كان بسيطًا ومن أصحاب الدخل المحدود .

وقال البشير : “أبوي كان عامل في مزرعة في كافوري، وكنت بشتغل في الإجازات عامل في المنطقة الصناعية، ومرة أوزع اللبن، ومرة طُلبة بتاع مباني”.

وأضاف البشير بأنه كان يدخر المال عندا كان يعمل في وقت الاجازة وقال : “أشتريت عجلة بـ2 جنيه عشان أنتقل بها من كافوري بمدينة بحري وحتى مقر مدرسة الخرطوم القديمة بالخرطوم”.

وتابع البشير : “عشان ما في زول يحكي لينا عن الفقر والمعاناة، لأننا عشناها حقيقةً”.

وأشار البشير الى أنه سبق وأن سقط من “سقالة” بناء أثناء عمله في الخراسانات، ما جعله يفقد أحد أسنانه، دون أن يطالب بتعويض”، وعند التحاقه بالقوات المسلحة، رفض تركيب “سن” جديدة، وقال: “عشان أتذكر أنا كنت وين”.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني