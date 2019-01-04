احتجاجات السودان: إعفاء وزير الصحة الاتحادي ووكيل الوزارة وتعيين أخرين

ذكرت مصادر صحفية مطلعة على ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على وشك إصدار قرارا جمهوريا باعفاء وزير الصحة محمد ابوزيد مصطفى من منصبه بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الاونة الاخيرة .

وقالت المصادر ان القرار يضم إعفاء وزير الصحة محمد ابوزيد مصطفى من منصبه وتعيين الخير النور بدلا عنه، بالاضافة الى اعفاء عصام عبد القادر وتعيين بابكر جابر وكيلا لوزارة الصحة.

على الجانب الاخر، كانت قد نقلت صحيفة (الانتباهة) السودانية في عددها الصادر الخميس، عن إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات أبرزها وزارة المالية بتعيين وزير جديد بديلاً لمعتز موسى .

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية يوم الخميس الماضي.

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