ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الجمعة 4 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة 04 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم:

رئيس الجمهورية : لن نبيع كرامتنا (بشوية دولارات) وسنطبق زيادة الاجور من يناير .

المستشار الأمني لسلفاكير يسلم البشير رسالة خطية للاطمئنان على الاوضاع بعد الاحداث الأخيرة .

النيابة العامة السعودية تعقد جلستها الأولى بقضية خاشقجي وتطالب بإعدام (٥) متهمين .

د.غازي صلاح الدين : لم ننسحب من الوثيقة الوطنية والحوار .

المؤتمر الوطني يدعو الاحزاب لتحمل مسؤليتها في معالجة الازمة .

صحيفة الوطن:

البشير: “نريد الذين يركزون ساعة الحارة”

وزير الداخلية يمثل أمام البرلمان بسبب الاحتجاجات

اتجاه لاستئناف الدراسة بالفصول النهائية بالخرطوم

الأخبار

البشير: لن نبيع السودان وقراره السياسي بـ”الدولارات”

الخطيب لـ”الأخبار”: لا مكان للذين خرجوا من الحكوم في المعارضة

السعودية تبدأ محاكمة المدانين في قتل خاشقجي والنيابة تطلب إعدام”5″ منهم

تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات مقتل قيادي قبلي بوسط دارفور

آخر لحظة

البشير: ” ما في زول يحكي لينا عن الفقر لأننا عشناهو”

اتهام شبكة باختراق وتصوير مناطق عسكرية

رئيس الوزراء:”عايشين في مشكلة ما عندها سبب”

د.غازي: لم ننسحب من الوثيقة الوطنية والحوار الوطني

السلطات تفرق مظاهرين في بورتسودان

استثنائ خضر جبريل من قرار سن التقاعد

واشنطن تحذر رعاياها من تجمعات المحتجين بالخرطوم

الصيحة

البشير: هناك من يهرب عندما تسخّن ونحن نريد الذين يركزون ساعة الحارة

مقتل سوداني رميًا بالرصاص في جوبا ومصرع وإصابة”6″ آخرين

“المالية”: المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق يكفي لثلاثة أشهر

“الوطني” يدعو الأحزاب لتحمل مسؤولياتها في معالجة الأزمة..غازي: لم ننسحب من الحوار الوطني

معتز: التحول الإلكتروني اتجاه للخروج من التحديات الاقتصادية

إعفاء وزير الصحة الاتحادي ووكيل الوزارة

باج نيوز

الانتباهة

الرئيس يباهي بأصوله الفقيرة

حظر تمويل شراء الذهب والرصيد

مصرع وإصابة”6″ بانفجار قنبلة في سوق بجوبا

الميرغني يشدد على محاربة الفساد وتقديم المفسدين لمحاكمات عادلة

المهدي والفاضل يناقشان مذكرة الجبهة الوطنية للتغيير

التيار

البشير:” ما عايزين ناس سخنت يمرقوا..بردت معانا”

توقف التنقيب عن الذهب بسبب شح الجازولين وأزمة النقد

النائب العام السعودي يطلب إعدام”5″ متهمين بقضية مقتل خاشقجي

رئيس الوزراء: نعيش في مشكلة ما عندها سبب

جنوب السودان يحتفي بأول سيدة تقود طائرة تجارية

السوداني

الحكومة تعلن استيراد”500″ ألف طن من القمح والدقيق

في خطوة مفاجئة.. غازي: لم ننسحب من الحوار الوطني

مبعوث من سلفاكير يصل الخرطوم للاطمئنان على الأوضاع

المؤتمر الوطني: لا توجد أي صراعات داخلية بالحزب

اتحاد العمال: لا نعترف بتجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات

الجريدة

المئات يتظاهرون في بورتسودان والشرطة تفرقهم بالغاز المسيل للدموع

البشير: الشعب السوداني يستحق أن تنتهي”كل مشاكله”

مبارك الفاضل: لا أستبعد الوحدة مع حزب الأمة القومي

غازي: لم ننسحب من الوثيقة الوطنية والحوار الوطني

شرطة الجزيرة تتعهد بتقديم الخدمات الصحية لمنسوبيها

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