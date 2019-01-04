أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019م تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * إعفاء وزير الصحة الاتحادي ووكيل الوزارة * اتجاه لاستئناف الدراسة بالفصول النهائية بالخرطوم الأسبوع القادم * الرئيس يرد على “غازي” و”مبارك الفاضل”: ما عايزين ناس لمن تسخن يمرقوا * مصرع شخصين من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق التحدي صحيفة الأخبار: * البشير: لن نبيع السودان وقراره السياسي بـ(الدولارات) * الخطيب لـ(الأخبار): لا مكان للذين خرجوا من الحكومة في المعارضة * تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات مقتل قيادي قبلي بوسط دارفور * اتهام شبكة يتزعمها أجنبي بالتحريض ودخول وتصوير المناطق العسكرية صحيفة السوداني: * البشير “نريد البيركز ساعة الحارة وليس البيهرب وقت تسخن” * الحكومة تعلن استيراد “500” ألف طن من القمح والدقيق * في خطوة مفاجئة.. غازي: لم ننسحب من الحوار الوطني * اتحاد العمال: لا نعترف بتجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات صحيفة آخر لحظة: * البشير: (مافي زول يحكي لينا عن الفقر لأننا عشناهو) * اتهام شبكة باختراق وتصوير مناطق عسكرية * رئيس الوزراء: (عايشين في مشكلة ما عندها سبب) * للمرة الثالثة.. استثناء خضر جبريل من التقاعد * الوطني: المنسحبون جزء من فشل تنفيذ الميزانية * السلطات تفرق متظاهرين في بورتسودان * واشنطن تحذر رعاياها من تجمعات المحتجين بالخرطوم صحيفة الدار: * عقد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي * فتاة تختطف طفلين من أم درمان والقبض عليها بالقضارف * مياه الخرطوم: لا زيادات في رسوم المياه * (الدار) تجري استطلاعاً حول الأسعار بعد انخفاض الدولار * نظامي يطلق النار على سيدة بغرب أم درمان * أولى جلسات محاكمة فتاة بإسقاط مواطن من أعلى عمارة ووفاته ببحري * وفاة نزيل أثناء المرور الصباحي بسجن سوبا الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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