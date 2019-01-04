تعاملات محدودة..سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 4 يناير 2019م في السوق السوداء السودان (صرف نقدا وشيكات)

افتتحت التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في الاسواق الموازية في السودان باستقرار دون تغيير وسط تعاملات محدودة جدا بسبب يوم الجمعة بالاضافة الى دعوات بالتظاهر عقب صلاة الجمعة في البلاد ما ادى الى شلل مصرفي واقتصار التعاملات خارج السوق وفق مصادر موقع اخبار السودان .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 04\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 54.00 جنيه الريال السعودي 14.20جنيها الدرهم الاماراتي 16.90جنيها اليورو 60.00 جنيه الجنيه الاسترليني 66.00جنيه الجنية المصري 3.06 جنيه الريال القطري 14.70 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الجمعة 4\1\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير