عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 4 يناير 2019م

السودان اليوم:

الصدى

الهلال يفاوض مجيد سومانا وشداد يحتوي أزمة السماني بالسنغال

مجلس المريخ يندهش لصدور قرار التمديد من جهتين ويعد بالتنفيذ

الزلفاني يختبر تشكيلة هلال التبلدي ويدفع بحمزة على الطرف الأيمن وأجمل الأهداف للغربال

الزعيم

الوزير يمدد نصف عام للتسيير

اللجنة ضمت القائمة السابقة ولم تستثني المستقيلين. ….والوزارة تتمسك بتبعية نادي المريخ لها

تحريض أزرق لسومانا لفسخ تعاقده. ….مدرب تونسي يعتبر تخطي المريخ للإتحاد مؤشر لعبور المولودية

قال إن عروض إيطاليا و البرتغال غير رسمية : الغربال : الإحتراف رغبتي. ….ونسبة نجاحي في الدوري الجزائري كبيرة

تمهيدا لضمه في التسجيلات القادمة : الهلال يحرض سومانا لفسخ عقده مع المريخ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم