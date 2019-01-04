تعرف على أسعار الذهب فى السودان اليوم الجمعة 4 يناير 2019

تنشر "اخبار الخليج 365"، أسعار الذهب فى الأسواق، وتعتبر السودان من أكبر منتجي ومصدري خام الذهب في القارة الإفريقية، حيث تنتج حاليا ما يقارب 120 ألف طن ذهب سنويا، لتحتل المركز الثاني في القارة بعد دولة جنوب إفريقيا، ورغم هذا الإنتاج الضخم من الذهب إلى أنه يواجه بعض الصعوبات، ولعل من أبرزها عدم توافر بورصة الذهب خاصة بتداول الذهب، كذلك بعض المشاكل الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمليات التنقيب عن الذهب وشراء الكميات المستخرجة منه. وتأتي أسعار الذهب كالتالي الوحدة جنيه سوداني دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 1,982 $41.63 €36.53 اسعار الذهب عيار 22 1,817 $38.16 €33.48 سعر الذهب عيار 21 1,734 $36.42 €31.96 سعر الذهب عيار 18 1,486 $31.22 €27.40 اسعار الذهب عيار 14 1,156 $24.28 €21.31 اسعار الذهب عيار 12 990.97 $20.81 €18.26 سعر أوقية الذهب 61,638 $1,295 €1,136 سعر الجنيه الذهب 13,874 $291.40 €255.70 سعر كيلو الذهب 1,981,944 $41,627 €36,527

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