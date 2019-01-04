متولي : جهاز المغتربين والقنصلية السودانية بجدة يتابعان عن قرب قضية الطبيبة السودانية سوسن حمد النيل
اعلام جهاز المغتربين
الخميس ٣ يناير ٢٠١٩م
اكد وزير الدولة – الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام عوض متولي ، ان الجهاز والقنصلية السودانية بجدة يتابعان باهتمام قضية الطبيبة السودانية سوسن حمد النيل عثمان حسين ، طبيبة الباطنية بمستشفى الشرفة العام بنجران ، والتي تعرضت لاعتداء ومضايقات من قبل مواطنين سعوديين خلال ممارستها لمهام وظيفتها بالمستشفى المذكور ، وكشف متولي عن ان السفير عوض حسين ، قنصل السودان العام بجدة قد زار الدكتورة سوسن بمنزلها في نجران واطمأن على صحتها مؤكدا ان انها واسرتها بصحة جيدة وتحت حماية السلطات المختصة ، وطالب السلطات السعودية بالاسراع في استكمال الاجراءات القانونية ضد المعتدين ، واوضح وزير الدولة الامين العام لجهاز المغتربين ان الجهاز والقنصلية السودانية بجدة يتابعان القضية بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية .
الى ذلك اكدت الدكتورة سوسن حمد النيل حرصها على البقاء بالمملكة العربية السعودية الى حين اكتمال الاجراءات القانونية في مواجهة المعتدين عليها .
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