رئيس جنوب السودان يبعث رسالة للبشير.. تعرف على تفاصيلها

تسلم الرئيس عمر البشير، أمس الخميس، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها،

جاء ذلك خلال لقائه مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية تود قلواك، ببيت الضيافة بالخرطوم، وأكد قلواك - فى تصريح صحفى - وقوف قيادة وشعب دولة الجنوب مع السودان في مواجهة كافة التحديات.



وأعرب قلواك عن شكر وتقدير مواطني جنوب السودان لمواقف الرئيس السوداني تجاه دولتهم، ابتداء من الاعتراف بها كدولة، فضلا عن جهوده الكبيرة لتحقيق السلام والمصالحات بين أطرافها المتنازعة، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال إن بترول دولة الجنوب سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بالبلدين