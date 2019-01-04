رئيس جنوب السودان يبعث رسالة للبشير.. تعرف على تفاصيلها

وأعرب قلواك عن شكر وتقدير مواطني جنوب السودان لمواقف الرئيس السوداني تجاه دولتهم، ابتداء من الاعتراف بها كدولة، فضلا عن جهوده الكبيرة لتحقيق السلام والمصالحات بين أطرافها المتنازعة، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال إن بترول دولة الجنوب سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية بالبلدين
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