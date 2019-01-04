الاخوان المسلمون تجميد عضوية ممثلها في مجلس الولايات عاصم عمر أحمد

قررت جماعة الإخوان المسلمون،تجميد عضوية ممثلها في مجلس الولايات عاصم عمر أحمد، عقب مثوله أمام لجنة تحقيق على خلفية توقيعه “مبادرة تعديل الدستور” دون الرجوع إلى أجهزة الجماعة.

ووصفت الجماعة التوقيع على المذكرة بالسابقة الخطيرة وبالخطأً التنظيمي الفادح.

ونفى المراقب العام للإخوان المسلمين عوض الله حسن، استمرار عضوية الجماعة في تحالف الاصطفاف الوطني.

وأكد أن الأمانة السياسية للجماعة نفذت قرار الإنسحاب من تحالف الاصطفاف بناءً على توصية مجلس الشورى.