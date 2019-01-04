الاخوان المسلمون تجميد عضوية ممثلها في مجلس الولايات عاصم عمر أحمد

قررت جماعة الإخوان المسلمون،تجميد عضوية ممثلها في مجلس الولايات عاصم عمر أحمد، عقب مثوله أمام لجنة تحقيق على خلفية توقيعه “مبادرة تعديل الدستور” دون الرجوع إلى أجهزة الجماعة.
ووصفت الجماعة التوقيع على المذكرة بالسابقة الخطيرة وبالخطأً التنظيمي الفادح.
ونفى المراقب العام للإخوان المسلمين عوض الله حسن، استمرار عضوية الجماعة في تحالف الاصطفاف الوطني.
وأكد أن الأمانة السياسية للجماعة نفذت قرار الإنسحاب من تحالف الاصطفاف بناءً على توصية مجلس الشورى.
وأوضح أن الجماعة شاركت في المؤتمر الصحفي للجبهة الوطنية للتغيير “الثلاثاء” الماضي باعتباره جسم جديد لا علاقة له بالاصطفاف، وأنها بذلك وقعت على المذكرة التي تطالب الرئيس عمر البشير بتشكيل مجلس سيادة وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ضمن مطالب أخرى.
وكان عضو الجماعة بمجلس الولايات عاصم عمر قال ،أمس “الأربعاء”، إنه جمد عضويته في الجماعة على خلفية عدم انسحابها من تحالف الاصطفاف الوطني، واشار إلى أن توقيعه على مبادرة تعديل الدستور لترشيح الرئيس لدورات مفتوحة جاء عن قناعة شخصية ودليل شرعي.
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