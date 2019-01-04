اعتقال رئيس فرعية كرري لحزب المؤتمر السوداني طارق منصور

اكد حزب المؤتمر السودان يفي بان لها اعتقال جهاز أمن النظام عصر اليوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 رئيس فرعية كرري لحزب المؤتمر السوداني طارق منصور ، لينضم بهذا الاعتقال رئيس فرعية كرري إلى المئات من قادة وأعضاء القوى السياسية و المتظاهرين السلميين وعلى راسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير ورئيس حزب المؤتمر السودانى بولاية شمال كردفان حاتم ميرغنى عبد الرحمن و رئيس فرعية المؤتمر السودانى بمحلية الخرطوم ادم عبد الحميد وذلك على خلفية الحراك الذي ينتظم شوارع البلاد والمطالب برحيل النظام ، هذا وقد اكد حزب المؤتمر السوداني في وقت سابق ان انتهاج النظام بصورة مفرطة القمع والاعتقالات لن ينال من الحراك الجماهيرى الثوري ، ولن يؤخر الثورة من إنجاز هدف إسقاط النظام ، كما أكد الالتزام بالتواجد مع المواطنين و المواطنات فى الشوارع إلى أن يسقط النظام .

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