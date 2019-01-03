الخرطوم.. حملة اعتقالات تطال رموزاً سياسة وصحافياً مدافعاً عن حقوق الإنسان

نفذت السلطات في السودان، يوم الخميس، حملة اعتقالات طالت رموز سياسية، وشملت صحافياً بارز مدافع عن حقوق الإنسان.

وعلم “باج نيوز” أن 3 أمنيين اعتقلوا الصحفي فيصل محمد صالح، من داخل مكتبه في مركز “طيبة برس” للخدمات الإعلامية، فيما تحفظوا على هاتفه النقال.

في الأثناء قال حزب الأمة القومي، إن السلطات اقتادت عدداً من المعارضين والنشطاء في حي الرياض الراقي من دون إعطاء تفاصيل.

إلى ذلك، تم استدعاء الصحفي محمد عبد الماجد، الكاتب في صحيفة الانتباهة السياسية، ورجح زملاء له أن يكون السبب هو أحد أعمدته الناقدة للحكومة.

الخرطوم: باج نيوز

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