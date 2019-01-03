الأمن يعتقل مدير المنتدي المدني بالخرطوم

داهمت قوى أمنية مدججة بالسلاح مقر المنتدى المدني بالخرطوم وأعتقلت مديره د.حسن عبدالعاطي الخبير في المجتمع المدني ووزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب، وبروفيسور منتصر الطيب والأستاذ الصحفي قرشي عوض.

وتأتي عملية الإعتقال ضمن حملة مسعورة ظل يشنها جهاز الأمن منذ بداية الحراك الشعبي أواخر ديسمبر الماضي الذي إجتاح العاصمة والولايات والذي جاء بدعوى من تجمع المهنين السودانين للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وتغيير النظام وتشكيل حكومة انتقالية، وتستهدف هذه الحملة المعارضين السياسييين والنشطاء الحقوقيين والشباب والطلاب في خطوة لتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.

وذكرت تقارير صحفية أن 45 شخصاً قضوا منذ بداية الحراك الشعبي واصيب نحو 450 بينما تتحفظ السلطات عن 900 معتقل.

وتندد منظمات حقوق الإنسان باعتقال جهاز الأمن للسياسيين والناشطين الحقوقيين والطلاب فضلاً عن انتهاكات مرتبطة بحرية التعبير.