سرقة سلاح ناري من مستشار برئاسة الجمهورية بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استولى مجهول على مسدس ناري من مستشار برئاسة الجمهورية بحي النزهة جنوب الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني)، إن الشاكي أخطر شرطة حي النزهة، وقال إنه مستشار برئاسة الجمهورية، يقيم بحي الرياض، كاشفاً عن سرقة مسدسه الخاص عيار (7.65) ملم، بحي النزهة. وأوضح المصدر أن الشرطة دونت بلاغاً بالسرقة ضد مجهول وحققت حول الملابسات.

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