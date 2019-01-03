وجدت الفنانة السودانية التي تقيم بدولة الأمارات نسمة تاجوج، هجوماً لاسعاً على سوشيال ميديا بسبب مقطع الفيديو الذي تسئ فيه للشعب، إساءات بالغة؛ واصفة السودانيين بالحسد والجهل.
وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365، أظهر حفل على “يوتيوب” للفنانة نسمة، بالنادي السوداني أبوظبي تتغنى بأغنية الفنان القدير كمال ترباس “نسيم شبال”. وأوضح الفيديو عدم معرفة الكثيرين للفنانة وذلك من عدد المشاهده للفيديو التي لم تصل إلى 500 شخص.
وبحسب متابعات أخبار الخليج 365، علق البعض على سوشيال ميديا : بأنها فنانة غير معروفة وأرادت أن تلفت الأنظار لها، وعلق آخرين بأنها لا تمثل السودان لأنها ليست مقيمة به. وقالو أيضاً: أنها تبحث عن الشهرة ووجدت ثورة الشعب طريق لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أغنية للفنانة نسمة التي تعرضت لهجوم و”ردم” واسع بسبب شتمها للمتظاهرين في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.