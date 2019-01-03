تراجع الذهب في الخرطوم لـ(2,300) جنيه للجرام

الخرطوم : عبيــر

أكد عدد من تجار الذهب بالخرطوم لـ(السوداني) أمس أن هنالك تراجعاً في الأسعار نتيجة تراجع سعر الصرف لـ(50) جنيهاً بالسوق الموازي بالإضافة إلى ركود السوق مقارنة بكمية المعروض بالمحلات والأوضاع الحالية، مبينين : أن الأسعار تراجعت من (3) إلى (2,300) جنيه للجرام.

وقال صاحب مجوهرات المنصوري، قرشي حسين لـ(السوداني) أمس إن ارتباط الذهب بالدولار انعكس على أسعاره خلال الأسبوع، ولفت إلى أن هنالك تراجعاً ملحوظاً في أسعارالذهب مقارنة بالأشهر الماضية وتوقع حسين المزيد من التراجع في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.