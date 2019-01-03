البشير : رفضت تركيب “سن” مكسورة لاتذكر “كنت وين” ، والجماعة الافتكروا المركب حاتغرق ونطوا “ما أول مرة يعملوها”

قال الرئيس السوداني عمر البشير، أنه عاش حياة الفقر ولا أحد يحدثه عنها، فقد كان والدي عاملاً كادحاً بإحدى المزارع، ولايستطيع أن يوفر لنا جميع مصروفاتنا المدرسية، فكنت أعمل “طُلبة” عامل يومية أحمل قدح “المُونة” مع معلم بحي شمبات بالعاصمة الخرطوم، حتى وقعت من “السقالة” وكسرت سني، وعندما أصبحت ضابطاً رفضت تعويضها بـ “سن ” مُركبة، لكي أتذكر كلما وقفت أمام المرآة في الصباح لحلاقة ذقني “كنت وين”، لذلك نسعى لكي لا يعيش شعبنا هذه الحياة.

وأضاف البشير خلال مخاطبته لإتحاد عمال السودان بقاعة الصداقة ظهر اليوم الخميس، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”: الناس المفتكرة المركب غرقت ونطو منها، دي ما أول مرة يعملوها، ومتعودين على “نطيطهم” ، ونقول لهم “نحن صامدون، ولن نفرط في أمن وسلامة هذا البلد، في إشارة للأحزاب المنسحبة بعد التظاهرات الأخيرة.

مضيفاً: عايزين البركزوا ساعة الحارة، مش زي النوعية الأمور كويسة معانا، لم تزنف نطوا منها.

وقال البشير أن السودان ظل محاصراً منذ 21 عاماً، وظل صامداً، في حين أن دولة مثل تركيا فرضت عليها عقوبات أمريكية خلال شهر واحد فقدت الليرة التركية 50% من قيمتها، مؤكداً أننا سنخرج من هذه الأزمة الاقتصادية قريباً ونحن أكثر قوة وصلابة.

وصرح بعدم السماح لأناس تأتيهم الأوامر من السفارات، لخلق الفوضى وتخريب البلد، مضيفاً كان بإمكاننا أن نبيع كرامتنا واستقلالنا بالدولار بالقمح والوقود ، ولكننا لم نرض بذلك.

ويأتي خطاب البشير لاتحاد عمال السودان، رداً على خروج كيان موازي جديد، ظهر مع الإحتجاجات الأخيرة سمى نفسه “تجمع المهنيين” ذا خلفية يسارية، قاد تظاهرات ضد نظام البشير في وسط الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)