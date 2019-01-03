مفاجأة: ماهي علاقة الناطق بأسم تجمع المهنيين ببطل مسلسل (عشم)

لم يكن الشبه بين الاثنين فحسب هو الذي قاد الملاحظة أن ثمة علاقة تجمع الناطق بأسم تجمع المهنيين الشاب “محمد ناجي الأصم” وبطل مسلسل (عشم) “إبراهيم ناجي” الذي لعب دور “عمار” الشهير في المسلسل الذي حظي بمتابعة واسعة خلال شهر رمضان الماضي .

فقد كان الاسم الثلاثي المشترك هو الأخر حافزاً لمعرفة ما يجمع بين الممثل والمطرب وبين المتحدث باسم تجمع المهنيين الذي دعا لمعظم التظاهرات بالعاصمة الخرطوم، وعلق “إبراهيم ناجي” بطل (عشم) في حديثه أن هذا هو درب الأسرة والله غالب .

وأشتهر “إبراهيم ناجي” وبحسب صحيفة المجهر، كمؤد لأغنية المسلسل (عشم) وبطلاً للسلسلة درامية التي بثتها قناة (سودانية24) خلال رمضان الماضي، بينما كشف شقيقه “محمد ناجي” عن نفسه أحد قادة (تجمع المهنيين) الذي نظم أغلب المظاهرات السابقة التي عمت البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)