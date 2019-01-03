البيلي: (١٧١) ألف مشروع عمل بالخرطوم خلال 2018

قالت وزير التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، د. أمل البيلي، إن مشروعات الخرطوم عاصمة للإنتاج للعام ٢٠١٨، قد بلغت نحو(١٧١,٧٠٤) ألف فرصة، للتجاوز العدد المستهدف والمحدد بـ(١٢٦) ألف.

وقالت الوزيرة خلال ترأسها اجتماع لجنة تسليم مشروعات الخرطوم عاصمة للإنتاج للعام ٢٠١٨م بحضور شركاء المشروع من البنوك والخدمة الوطنية ورؤساء اللجان، أن المشروع تجاوز الاستهداف المعلن في تحقيق فرص كسب هذا العام.

وأشارت الي النجاح في تحقيق أهدافه في الوصول إلى الشرائح الضعيفة وإنسان الريف خاصة المرأة والخريجين والمهنيين والتجار والناشطين اقتصاديا.

واضافت" كان المستهدف للعام ٢٠١٨م ١٢٦ ألف، وقد بلغ الإنجاز ١٧١,٧٠٤ ألف فرصة بعد توفير كل مقومات النجاح من حيث تهيئة بيئة المشروع والكادر البشري اللازم والتمويل لإنفاذ المشروعات بالتنسيق مع شركاء الإنتاج لنشر ثقافة العمل الحر وتفعيل قيم الإنتاج والإنتاجية".

واكدت الوزيرة توقيع الاتفاقيات والشراكات ضمن فعاليات مهرجانات التشغيل السنوية والتي وفرت مشروعات متنوعة.

وأعلنت سعي الوزارة لتوفير مشروعات لامست الواقع المعيشي لمواطني الولاية بتحويلهم إلى منتجين وإخراجهم من دائرة الفقر لتصبح الأسر منتجة.

وكشفت ان جملة مشروعات مبادرة الخرطوم عاصمة للإنتاج منذ انطلاقة المشروع في العام ٢٠١٦م حتى الآن بلغت ٤٣٢,٧٠٢ بتمويل من مؤسسات القطاع العام والبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر، داعية إلى المزيد من الشراكات الفاعلة.

كما اتفق الاجتماع على ترويج قصص النجاحات باستخدام الوسائل الإعلامية والوسائط المتعددة لدعوة المستهدفين وإزالة حاجز الخوف من التعامل المالي في التمويل الأصغر وتشجيع التحول من (الكاش) إلى النقد والاستغناء عن النقد الأجنبي بمنتجات محلية صناعية.